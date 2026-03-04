Palermo-Mantova, Inzaghi: “Gara che ci serva da lezione. Sono soddisfatto”

Il tecnico: "A Blin non ho detto nulla. La squadra voleva vincere"

Pippo Inzaghi commenta in sala stampa la vittoria del Palermo al termine della gara contro il Mantova. Il risultato finale di 2-1 in favore dei rosanero vale il nono successo consecutivo in casa per il club di viale del Fante. Una vittoria arrivata con sofferenza ma che dà un forte segnale dopo la sconfitta dei siciliani in casa del Pescara nel turno precedente.

“A Blin non ho detto nulla, nel calcio si sbaglia tutti. Rimane un professionista e un grande uomo. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, la squadra voleva vincere e riprendere il cammino. Sono molto soddisfatto, mi dispiace aver rimesso in piedi una partita finita. Nella vittoria, sofferta, che si complica mentalmente e fisicamente, ci servirà anche questo da lezione per capire che le partite non sono mai finite”.

“Purtroppo ho qualche capello bianco, volevo che si facesse il terzo gol – prosegue Inzaghi -. Avrei dato più spazio a chi ne aveva avuto meno o togliere Pierozzi che era diffidato. Ci sono cose che non devono capitare, la partita andava chiusa e ci sono state tante occasioni per il 3-0. Sofferenza si ma la squadra mi è piaciuta molto. La strada è questa, continuiamo e sono molto contento dei miei ragazzi”.

“Bani veniva da un’influenza, solo crampi, ha fatto una partita straordinaria. Adesso perdiamo due giocatori squalificati, poi altri rifiateranno”, ha concluso l’allenatore del Palermo.