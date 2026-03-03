Palermo, Inzaghi: “Col Mantova per riprendere la marcia interrotta”

Il tecnico alla vigilia: "Il gesto dei tifosi un gesto di grande intelligenza"

Si torna subito in campo in Serie B per il turno infrasettimanale e il Palermo è già proiettato alla sfida casalinga contro il Mantova in programma mercoledì 4 marzio alle ore 20:00. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico dei rosanero Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il club lombardo.

“Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi. Facile ripartire, non vedo nessun problema, sono molto sereno. Sapevo che dopo tutto quello che abbiamo fatto poteva arrivare una giornata storta – spiega l’allenatore in merito alla sconfitta del turno precedente contro il Pescara ultimo in classifica -. Questo non pregiudica tutto ciò che di bello abbiamo fatto finora. Abbiamo una classifica molto buona. Abbiamo fatto tantissime partite fatte bene. Pensiamo al momento bellissimo da cui arriviamo. Se era da quattro mesi che non perdevamo e siamo in grande forma”.

“Ho una squadra che ha fatto tutto quello che ha fatto, ha la miglior difesa, come faccio a rimproverare? Il primo gol lo sappiamo, il secondo una squadra come noi non lo prende però può capitare di sbagliare. L’importante è capire quanto sbagliato e analizzarlo. Non posso guardare ad un singolo episodio. Dobbiamo capire ciò che bisogna migliorare, tenerci quanto di buono fatto e guardare avanti con ottimismo. Siamo una squadra forte, l’abbiamo dimostrato. Con questi punti un campionato normale saremmo primi e secondi. Se ci avessero detto a inizio anno di averne perse solo quattro partite a questo punto del campionato, avremmo firmato col sangue. Dobbiamo riconfermare le cose positive già da domani. Un passo falso ci può stare, ma deve rimanere un episodio”.

Poi Inzaghi ha parlato dell’accoglienza dei tifosi al rientro dalla trasferta di Pescara: “Un gesto di grande intelligenza di chi ha capito il momento e ha capito tutto quello che di buono ha fatto questa casa. Purtroppo in trasferta ci stanno mancando. In casa abbiamo un ruolino da Serie A e in trasferta dobbiamo migliorare. Influisce il fatto di non avere presenti i nostri tifosi. È stato bello trovarli qui e sono sicuro che i miei giocatori gli regaleranno una grande partita domani”.

L’allenatore ha parlato di alcune individualità e anche del prossimo incontro con il Mantova: “Magnani mi ha chiesto il cambio ma era stanco fisicamente, è normale era partito dall’inizio. Bani aveva l’influenza. Stanno entrambi bene, domani ci saremo tutti e questo è molto importante. Le partite in Serie B sono tutte complicate. Modesto ha dato identità, il Mantova è una squadra tosta. Da loro c’è anche il direttore Rinaudo con il quale ho condiviso delle gioie a Venezia e ho un bellissimo rapporto. Domani è fondamentale per noi e vogliamo riprendere la marcia che abbiamo interrotto. Come sempre dipenderà tutto da noi”.