Palermo, verso una “Marina di Libri”: via agli incontri prima del festival

PALERMO – In attesa della tredicesima edizione di “Una Marina di Libri”, che si svolgerà dal 9 al 12 giugno, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, a Palermo, il festival dell’editoria indipendente apre una finestra di collaborazione col dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali (Dems) del capoluogo siciliano, per incontri e dibattiti, aperti a pubblico e studenti, prendendo spunto da libri appena pubblicati, per affrontare temi di scottante attualità, come la giustizia, il diritto, i comportamenti elettorali, i disagi sociali nelle periferie delle città italiane, l’economia, la politica, la storia e la cultura.

Molti gli appuntamenti in calendario, i primi due il 25 marzo e il 7 aprile, entrambi alle 17, nell’aula Borsellino, in via Maqueda, 324 a Palermo, sede del Dems, dove verranno ospitati: autori, magistrati, curatori studiosi, editori, personalità del mondo accademico e giornalisti. Sarà Enrico Napoli, pro-rettore vicario dell’Ateneo palermitano, ad aprire il primo incontro, dal titolo “Al capezzale della giustizia penale”, protagonisti della giornata Giovanni Fiandaca e Giuseppe Pignatone, che dialogheranno con Gaetano Savatteri, direttore artistico di Una Marina di Libri.

“Questa collaborazione con il Dems è anche un modo – spiega Savatteri – per valorizzare ancor di più i luoghi storici della città, in questo caso il collegio San Rocco dove si svolgono gli incontri. Il secondo obiettivo è quello di creare un nuovo percorso con incontri letterari distribuiti lungo il corso dell’anno, l’idea è quella di allargare gli orizzonti e di far vivere Una Marina di Libri anche fuori dalle date e dai luoghi istituzionali”.

Per il secondo degli incontri (7 aprile) si prenderà spunto dal volume di ricerca “Come votano le periferie. Comportamento elettorale e disagio sociale nelle città italiane” (Il Mulino) a cura di Marco Valbruzzi, dell’Università Federico II di Napoli. L’incontro sarà aperto da Costantino Visconti, direttore del Dems, e da Nicola Bravo, presidente del Centro commerciale naturale piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri.