Palermo, Pigliacelli: “Sono innamorato folle di questa città”

"Serie A con i rosanero più di una ciliegina sulla torta". E su Massolo...

Mirko Pigliacelli è stato uno dei protagonisti del Palermo durante la scorsa stagione e il club rosanero ha deciso di ripartire anche da lui per l’edizione 2023/2024 della Serie B. L’estremo difensore dei siciliani, dal ritiro di Ronzone, è intervenuto in conferenza stampa, dicendo la sua, intanto, sulla preparazione che la squadra di Corini sta svolgendo in Trentino Alto Adige: “Siamo qua da quasi due settimane, stiamo lavorando bene. Sono arrivati dei nuovi compagni che si sono subito integrati. Quindi devo dire che procede tutto bene”.

“Ci tengo a ringraziare Massolo perché penso sia stato un ragazzo eccezionale durante tutto l’anno – prosegue Piglicelli soffermandosi sull’ormai ex portiere dei rosa e suo compagno di reparto -. Nell’anno passato è stato uno dei ragazzi che ha permesso al Palermo di approdare in Serie B. Volevo ringraziarlo pubblicamente per tutto, oltre a essere stato un collega è un mio grande amico. Avrò lo stesso atteggiamento che ho avuto sempre anche con Desplanches, mi metto a disposizione di tutti i compagni della squadra”.

“In questo periodo ci sono molte cose da provare e molte cose su cui stiamo lavorando giornalmente con il mister. L’amichevole con la Virtus Verona è comunque un all’amante ma comincia ad essere già di livello, cercheremo di mettere in campo quanto ci ha detto il mister”, dice il portiere del Palermo.

CONTRATTO, DESPLANCHES E NESPOLA

Sulle novità in merito al suo contratto con il Palermo e su alcune offerte ricevute, Pigliacelli è stato molto chiaro e diretto: “C’è stato l’interessamento di qualche club, ma non mi ha fatto assolutamente vacillare. Il Palermo già come città merita la Serie A, ovvio è che sta a noi dare il massimo. Abbiamo tutte le condizioni per farlo e per lottare per andare in Serie A”.

“Desplanches? Ho visto le partite con la Nazionale e l’anno scorso della Serie C. Non è il mio ruolo vedere caratteristiche, è un ragazzo che ha grandi prospettive ed è arrivato in un grandissimo club. Quindi penso che sia un bene per tutti. Nespola è anche lui un ragazzo giovanissimo e secondo me anche lui farà parlare di sé. Vediamo come affronterà tutta la stagione, ma sicuramente è un ragazzo promettente”, dice Pigliacelli.

OBIETTIVO E SQUADRA

“Come ho già detto l’anno scorso io sono innamorato folle di Palermo, del Palermo e dei palermitani – ammette il portiere del Palermo -, conquistare la Serie A con questa maglia sarebbe più di una ciliegina sulla torta. Sull’inizio del campionato abbiamo letto qualcosa sullo slittamento, ma staremo a vedere. Cominciare subito con una grande partita come contro il Bari sarà bellissimo e ancora più entusiasmante”.

Pigliacelli ha detto la sua anche sui nuovi elementi del reparto difensivo dei rosanero: “Lucioni e Ceccaroni sono due difensori di grande esperienza, come lo sono anche Nedelcearu e Marconi. Posso dire che quest’anno tutti i ragazzi che fanno parte di questa rosa avranno le loro chances e avranno il loro momento per dimostrare le abilità. Dal primo giorno in cui sono arrivato mi sono messo a disposizione di tutti, sono una persona a cui piace lavorare. Non cerco di essere il beniamino, do solo il massimo in campo e il resto viene da sé. Fino all’ultimo giorno in cui giocherò a calcio ci sarà sempre da migliorare, penso di avere almeno altri nove o dieci anni di carriera e quindi ho ancora molto da migliorare”.

“Non mi elevo a leader, neanche mi fa impazzire come parola. Ripeto faccio parte di un gruppo e si sta già formando un grande gruppo da subito. Punto di forza giocare con i piedi bene? Nel calcio moderno credo sia un valore aggiunto per la squadra, mantenendo il proprio ruolo tra i pali comunque. Insigne e Mancuso sono due giocatori di grande esperienza, ho avuto modo di giocarci contro parecchie volte. Con Leonardo (Mancuso, ndr) invece ci ho giocato insieme a Pescara. Vasic si è presentato al meglio, sta facendo secondo me delle grandi cose. Spero che saranno tutti un valore aggiunto per l’obiettivo finale”, ha concluso Pigliacelli.