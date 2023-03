Palermo, Brunori salta il Modena: l’esito degli esami

Infermeria piena per la squadra di Eugenio Corini

1' DI LETTURA

PALERMO – Allenamento nel pomeriggio di lunedì 13 marzo per il Palermo guidato da Eugenio Corini. A Boccadifalco la squadra rosanero ha lavorato divisa in due gruppi: un gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro intermittente ed un circuito tecnico; un gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un circuit training in palestra e cambi di direzione con tiri in porta.

Nella giornata di oggi quattro calciatori sono stati sottoposti ad indagini strumentali, che hanno evidenziato:

– Bettella: distrazione muscolare di primo grado all’inserzione del tendine del bicipite femorale sinistro; possibile recupero in due o tre settimane.

– Brunori: distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra; possibile recupero in due o tre settimane.

– Orihuela: irritazione da sovraccarico su una pregressa cicatrice all’adduttore della coscia destra;

– Sala: ematoma post contusivo da trauma diretto sul vasto esterno della coscia sinistra.

I quattro calciatori hanno proseguito il percorso fisioterapico. Lavoro differenziato programmato, invece, per Jeremie Broh e Francesco Di Mariano.