Palermo, Dionisi: “La mia conferma un attestato di stima. Osti lo conoscevo”

Il tecnico: "Mi sento in discussione ogni giorno. Brunori vuole riprendersi tutto"

Alessio Dionisi torna a parlare in conferenza stampa. L’allenatore del Palermo, alla vigilia del match contro il Modena, ha presentato la gara in programma al “Barbera” che sarà anche la ripresa del campionato di Serie B dopo la mini sosta invernale. Il tecnico dei rosanero ha detto la sua pure in merito al periodo di crisi che la squadra ha vissuto ultimamente.

“Ho parlato con la società, anche io mi sento in discussione ogni giorno. Il nuovo ds Osti? Lo conoscevo, non solo di fama. Il suo curriculum e la sua esperienza parlano per lui. Ho preso atto del cambiamento, non sono l’unico responsabile di tutto. Non stiamo facendo bene, è palese, sennò la società non avrebbe deciso di cambiare. Con Osti abbiamo parlato anche del sistema di gioco. Il mercato non è compito mio, io ne parlo con il direttore sportivo”.

Ieri, venerdì 10 gennaio, Ferran Soriano, CEO del City Football Group, ha fatto visita alla squadra rosanero: “Per me è la prima volta, parliamo di dirigenti di altissimo livello. Ascoltarli è un piacere, il loro intervento è stato al di sopra di quello che mi sarei aspettato. Sono consapevoli che la squadra non sta raggiungendo i risultati sperati, hanno provato a trasmettere serenità”, ha spiegato il tecnico.

“La decisione di confermarmi è stato un attestato di stima – prosegue Dionisi -. La società valuta tutto, ha visto che dietro i risultati i ragazzi ci credono. In alcuni momenti della gara noi perdiamo la nostra identità. Dobbiamo sentirci forti”.

Dionisi, dunque, ha parlato anche di alcune individualità della sua squadra tra infortuni e calciomercato invernale: “Desplanches non si è allenato con continuità con la squadra ma non escludo di averlo a disposizione col Modena. Brunori? Ha volontà di riprendersi tutto. Così diventa tutto più semplice. Questo per me non vuole dire che Brunori sarà sempre titolare, ma al cento per cento è un calciatore importante”.

“Gomes sta meglio, nell’ultimo periodo ha avuto un po’ di problemini. Il suo cammino è stato positivo, è un giocatore importante per questa squadra. È un titolare, quando non gioca è perché giocano altri. Faccio valutazioni in base a quello che credo opportuno”, ha concluso l’allenatore.