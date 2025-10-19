Palermo-Modena, ancora tutto esaurito il Barbera: le probabili formazioni

Sfida tra ex con Palumbo e Di Mariano: le possibili scelte dei due allenatori.

Si torna in campo in Serie B dopo il secondo weekend di sosta del campionato per le gare delle nazionali. Il Palermo è ormai proiettato verso una delle partite più attese di questa prima parte di stagione. Allo stadio “Renzo Barbera”, i rosanero ospitano il Modena per l’ottava giornata del torneo.

Il fischio d’inizio è fissato per le 15.00 e il match vale già molto per la classifica e per le ambizioni di vertice. La piazza del capoluogo siciliano non ha deluso le attese della partita: previsto l’ennesimo tutto esaurito con oltre 30 mila spettatori per la quinta gara di fila tra le mura amiche del Palermo.

Il club rosanero guidato da mister Inzaghi arriva alla sfida dopo aver confermato il proprio stato di forma prima della sosta. I numeri parlano chiaro: nelle sette giornate giocate finora, i siciliani sono tra le squadre imbattute, con una difesa tra le migliori del torneo e una classifica che li vede subito dietro il Modena, attuale capolista, con 15 punti. Nello specifico, nelle ultime cinque gare di campionato cadetto, i rosanero hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi.

Dall’altra parte, il Modena non è sicuramente da meno: ancora imbattuto e con numeri impressionanti in attacco e difesa, i gialloblù sono chiamati a difendere il primato in graduatoria (17 lunghezze) sul difficile campo di viale del Fante. La squadra di Andrea Sottil arriva carica: 4 vittorie e 1 pareggio nei cinque incontri precedenti a quello odierno sono la prova di una squadra in salute e in forma.

Palermo-Modena: le probabili formazioni

Il Palermo, con il consueto 3-4-2-1, perde Gyasi e Bani per infortunio ma ritrova Ranocchia. La difesa, dunque, dovrebbe essere composta da Pierozzi, Peda e Ceccaroni. Nel reparto mediano si fanno spazio Diakité e Augello sulle fasce, con Blin e Gomes in mezzo. In avanti Palumbo e Le Douaron (che potrebbe vincere il ballottaggio con Brunori) dovrebbero giocare dietro a Pohjanpalo.

Il Modena risponde con un 3-5-2 solido e compatto. Tra i pali ci sarà Chichizola, con Adorni, Nieling e Tonoli in difesa. In mediana spazio a Zampano e Zanimacchia sulle corsie laterali e a Gerli, Santoro e Pyyhtia in mezzo al campo. In attacco confermati l’ex “picciotto” del Palermo Francesco Di Mariano e il bomber Gliozzi, pronto a sfidare la difesa rosanero.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Gomes, Blin, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

MODENA (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi.