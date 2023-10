“Dominate The Water”, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri a Palermo

Scelto Mondello come campo di gara per le finals

1' DI LETTURA

PALERMO – “Dominate The Water” arriva nel capoluogo siciliano. Palermo si prepara ad accogliere un grande evento tra sabato 14 e domenica 15 ottobre, quando la città ospiterà appunto l’ultima tappa del circuito di gare di nuoto in acque libere ideato da Gregorio Paltrinieri, campione del mondo e olimpico.

Dopo il debutto a Cattolica (Rimini), e le tappe intermedie a Taranto e Talamone, il campo di gara scelto per le finals è il golfo di Mondello. Le competizioni in programma sono due: sabato gli atleti si sfideranno nella “3 chilometri”, mentre domenica nel “miglio marino”, partendo in entrambi i casi dall’antico stabilimento balneare ex Charleston alle 11.00 del mattino.

“Il rispetto della natura – afferma Gregorio Paltrinieri – è uno dei valori fondamentali dello sport e noi tutti come esseri umani dobbiamo rispettare quello che ci circonda. Da quando nuoto in mare, sento ancora di più il senso del rispetto per l’ambiente. Tutte le tappe scelte per il tour hanno qualcosa di speciale e Mondello, tappa finale, è una cornice ideale grazie ai colori del suo golfo e alla macchia mediterranea che lo circonda“.