Il ristoratore di Mondello, l’agguato e la fuga armati a piedi

Colpo da venti mila euro mancato nella borgata dove c'è un vuoto di potere mafioso

PALERMO – L’ultima immagine che Nunzio Salvato ricorda è quella di un uomo incappucciato che scappa a piedi pistola in pugno. È l’arma con cui uno dei tre rapinatori lunedì notte ha sparato al titolare del ristorante “da Calogero”, uno dei più noti di Mondello e dell’intera città. Di rapina, infatti, al momento parlano gli investigatori che però lasciano aperte altre piste.

I tre malviventi hanno atteso che il ristoratore rincasasse nella villa, intorno alle due di notte, a Partanna Mondello. Era in macchina con la moglie. Gli hanno puntato la pistola in faccia. Salvato ha lanciato il borsello con i soldi e quando i rapinatori hanno capito che il colpo era andato a vuoto c’è stata la reazione.

Uno, due, tre, quattro colpi sparati in rapida sequenza e da distanza ravvicinata. I proiettili hanno raggiunto Salvato alla gamba e al gluteo. Non è in pericolo di vita, ma dovrà essere operato. I tre sono fuggiti a piedi. Gli agenti della squadra mobile stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona. Un occhio elettronico potrebbe averli ripresi mentre si dileguavano.

Ha “salvato” venti mila euro

Salvato è riuscito a difendere l’incasso di più giorni, circa ventimila euro. I rapinatori hanno studiato i suoi movimenti. Esperti o improvvisati? Pochi giorni fa poliziotti e carabinieri hanno azzerato i vertici dei mandamenti mafiosi di Resuttana e San Lorenzo. Proprio questi ultimi, così ha fatto emergere l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, incassavano i soldi dai titolari di una serie di ristoranti ai quali davano in cambio protezione anche contro furti e rapine. Il ristorante “da Calogero”, va precisato, non è fra quelli che pagavano la tassa di Cosa Nostra.

Vuoto di potere

Gli investigatori, però, non escludono che i rapinatori abbiano ritenuto di poter approfittare del vuoto di potere. Nel blitz sono stati arrestati, tra gli altri, il boss Michele Micalizzi e Amedeo Romeo che aveva assegnato a Rosario Gennaro il compito di fare il giro dei ristoratori. Senza boss e gregari in circolazione qualcuno avrebbe pensato di potersi muoversi in tranquillità. A “rovinare” i piani è stata la mossa di Salvato, ricoverato all’ospedale Villa Sofia, che non ha consegnato il denaro e si è disfatto dell’incasso, lanciando il borsello. La reazione è stata cruenta con quei colpi esplosi in sequenza. Avrebbero avuto il tempo di recuperare i soldi piuttosto che sparare? Si tratta di una circostanza che va chiarita per fugare ogni residuale dubbio che si tratti di qualcos’altro mascherato da rapina.