Palermo, tutto pronto per la 4ª edizione de “La Rotta dei Florio”

Si articolerà in due tappe

La flotta siciliana di barche d’altura si appresta a scendere in acqua il 2 maggio, per la quarta edizione della regata “La Rotta dei Florio” ideata nel 2022 dal Roggero di Lauria in occasione della celebrazione dei 120 anni di attività del Club di Mondello.

Un evento velico non solo nel ricordo di un nome, i Florio, tra i più prestigiosi dell’intera storia della Sicilia, ma perchè evoca le attività imprenditoriali nei due secoli scorsi della famiglia Florio che per mare tra Palermo e Trapani, con le proprie imbarcazioni svolgevano il commercio principalmente di vino e pesce.

E in questa ottica è nata la regata La Rotta dei Florio, destinata nel tempo ad assumere la veste di una classica nel Mediterraneo, per attirare sempre più armatori ed equipaggi non solo siciliani.

I dettagli della quarta edizione

La quarta edizione si articolerà in due tappe. La prima, vedrà la partenza dal golfo di Mondello venerdì 2 maggio alle ore 10 con arrivo previsto a Trapani in serata. Mentre la seconda , partirà da Trapani sabato 3 maggio alle ore 14, con passaggio obbligato davanti alla storica tonnara Florio di Favignana per poi raggiungere domenica mattina il traguardo a Mondello davanti alla sede del Lauria. A collaborare nell’organizzazione al club presieduto da Andrea Vitale, ci sarà la Lega Navale di Trapani.

A poco meno di due settimane dal via si contano già le adesioni dei migliori team dei circoli velici palermitani con la prospettiva di avere in acqua da 20 a 30 imbarcazioni delle categorie crociera-regata e gran crociera con centinaia di velisti a bordo.

Il club ideatore dell’evento punterà principalmente su due barche: South Kensington e LauriaXcento. La prima avrà al timone lo stesso armatore, Massimo Licata D’Andrea, mentre la seconda avrà come skipper Alessandro “Saso” Costa. Tra le adesioni annunciate si registrano intanto le imbarcazioni più rappresentative dei circoli della Sicilia Occidentale e già presenti nell’albo d’oro della manifestazione.

A vincere la prima edizione nel 2022, sono state le barche Loup Alvar di Francesco Siculiana del Centro Velico Siciliano (classe crociera-regata) e Betsabea di Vincenzo Autolitano della Lega Navale Palermo (gran crociera). Nel 2023 successo nel gruppo 1 di QQ7 di Michele Zucchero della Lega Navale Palermo e nel gruppo 2, vittoria di South Kensington di Massimo Licata D’Andrea del Roggero di Lauria.

Lunedì 28 aprile alla Tonnara Florio “I Quattro Pizzi” dell’Arenella il presidente del Lauria, Andrea Vitale, il direttore della regata Bruno Ampola e il direttore tecnico della vela, Armando Udine, presenteranno la manifestazione e i partecipanti.