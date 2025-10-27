Palermo Inzaghi: “Ho grande il rispetto del Monza, è una squadra forte”

L'allenatore: "Brunori o Le Douaron? Chi gioca dipende da loro"

Pippo Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza in programma martedì 28 ottobre al “Renzo Barbera”. I rosanero saranno di nuovo in campo a pochi giorni dalla sconfitta di Catanzaro, ma il tecnico del Palermo è già proiettato al prossimo impegno casalingo dei suoi.

“Intanto io mi soffermo sempre sulle tante cose positive, faccio un po’ il contrario di quello che fate voi (giornalisti, ndr). Ho detto alla squadra che se nelle prossime nove ne perdiamo una il nostro sogno si avvicina. Dobbiamo continuare a fare quanto fatto in queste prime nove giornate. Finora non abbiamo mai sbagliato un allenamento e abbiamo sbagliato solo il primo tempo di Catanzaro, quindi sono soddisfatto. Ci sono tutti i presupposti per andare in giro a testa alta”.

“Sapevo che arrivando io non sarebbe cambiato tutto da un giorno all’altro, ma sono contento del percorso che stiamo facendo – ha aggiunto Inzaghi -. Domani abbiamo una grande partita davanti alla nostra gente e speriamo di fare una grande gara”.

Poi il tecnico ha detto la sua sui prossimi avversari: “Quello che dicono gli altri mi interessa ben poco. Ho grande rispetto del Monza, ha giocatori che fino a poco tempo fa erano in nazionale. È una squadra forte come tante altre. Lotterà per vincere, ma anche noi dobbiamo farlo. In Serie B si può perdere contro chiunque, sarà un campionato difficile ma il Monza sarà protagonista con una rosa di categoria superiore”.

“Sapevo che sarebbe arrivata la prima sconfitta – ha ammesso il mister -. I giocatori hanno capito che abbiamo sbagliato il primo tempo, capita, l’importante è che non capiti più. Li ho visti molto sereni, ho visto un grande allenamento oggi e ho l’imbarazzo della scelta. Giochiamo davanti a un pubblico stupendo e speriamo di regalare ai tifosi una vittoria. Siamo alla nona giornata, dobbiamo avere serenità e razionalità”.

Dunque Inzaghi ha parlato di alcune individualità: “Sono molto contento di Peda, ha sostituito Bani in modo meraviglioso. La gestione degli ammoniti? Pierozzi aveva rischiato il secondo giallo a Catanzaro, anche se non meritava manco il primo. Ho venti titolari, non lascio i quinti o i braccetti. Sono forti tutti, non voglio perdere il gruppo. Brunori-Le Douaron? Chi gioca dipende da loro. L’alternanza è dettata dal tipo di partita che andiamo a fare. Vasic è entrato in un momento difficile, ma ha giocato molto bene, come Corona. Non hanno avuto lo spazio che meritavano, devono avere pazienza. Ci daranno soddisfazioni”, ha concluso Inzaghi.