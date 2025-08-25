Insegnante di sostegno muore a 53 anni: lutto al liceo linguistico Cassarà

Il dolore per Maria Giovanna Lala

PALERMO – A settembre la attendeva un nuovo anno scolastico, insieme ai colleghi e agli studenti che tanto la apprezzavano. Gli stessi che in queste ore parlano di “un grandissimo dolore, per una perdita umana e professionale enorme”. Maria Giovanna Lala era una docente specializzata per il sostegno, al liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo. Originaria di Cianciana, si è spenta a 53 anni.

La preside del liceo Cassarà: “Persona unica”

“Una docente straordinaria – dice la preside Daniela Crimi – sempre aggiornata e con tanta voglia di lavorare. I suoi alunni la adoravano. Era una donna dolce, affabile, simpatica. Tutti noi piangiamo una persona unica. Era anche molto generosa, sempre pronta a dare il proprio contributo alle iniziative scolastiche, non si tirava mai indietro. Una docente in grado di instaurare con i ragazzi un rapporto speciale, fatto di empatia ed estrema dedizione al proprio lavoro. Per noi tutti è davvero uno choc, non la dimenticheremo mai”.

Docente di sostegno morta a 53 anni, il sindacato: “Increduli”

A ricordare Maria Giovanna Lala è anche il sindacato Usb Scuola Palermo, che affida il proprio dolore ai social: “Siamo increduli, era una donna di grande semplicità e bontà – scrive Luigi Del Prete – con cui abbiamo condiviso gli anni del precariato e le notti insonni della 107. Una delle nostre primissime iscritte, che ha sempre creduto in noi e nel nostro progetto”.

“Tra aggiornamento gae, domande di trasferimento ed assegnazioni – prosegue – tanti piccoli momenti trascorsi insieme tra ansie e paure, ma anche nella gioia dell’immissione in ruolo e della tanto agognata stabilità: scampoli ed attimi di vita. Tutta Usb Scuola Palermo è vicino alla famiglia in questo momento di dolore”.

L’amica: “Notizia che mi ha trafitto il cuore”

E ancora: “Sei andata via troppo presto – scrive in un messaggio condiviso sui social l’amica Sandra – lasciando un vuoto che pesa anche a distanza. Una notizia che mi ha trafitto il cuore. Un’amica con cui ho condiviso gli anni dell’università, le lezioni, le ansie degli esami, le chiacchierate infinite e i sogni sul futuro”.

“Non ci vedevamo da tanto – continua – ma certi legami restano incisi nell’anima, come una parte di vita che nessuno può cancellare. Ti porterò sempre con me, nei ricordi di quegli anni belli e intensi, riposa in pace e sorridi anche da lassù”.

L’ultimo saluto alla docente di sostegno morta a 53 anni

Struggenti anche le parole di Gabriella: “Maria Giovanna, il tuo dolce sorriso rimarrà per sempre nei cuori di chi ha avuto il dono di incontrarti. Fai buon viaggio”. Mercoledì 27 agosto sarà il giorno dell’addio. I funerali saranno celebrati nella chiesa madre di Cianciana alle 16.