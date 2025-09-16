Morto in casa, “picchiato da qualcuno”: ipotesi omicidio preterintenzionale

Il corpo trovato la settimana scorsa all'interno di un'abitazione

PALERMO – Lo scenario che emergerebbe è inquietante. È molto probabile che bisogna dare la caccia a uno o più responsabili di omicidio pretenzionale.

Eseguito l’esame autoptico alla Medicina legale del Policlinico avrebbe sul corpo di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato morto in casa la scorsa settimana in vicolo Pipitone non distante dai Cantieri navali.

A lanciare l’allarme erano stati i parenti che lo avevano trovato senza vita.

I sanitari del 118 avevano solo potuto constatare il decesso e avvertire la polizia. Gli agenti arrivarono in massa anche per riportare la calma.

L’ispezione sul cadavere da parte del medico legale aveva fatto emergere dei dubbi, ma non aveva chiarito del tutto la situazione.

Ecco perché la Procura della Repubblica ha disposto l’autopsia. Nei prossimi giorni saranno eseguiti anche degli esami tossicologici.

Dalle indagini della polizia emergerebbe che Bilello sarebbe stato aggredito qualche giorno prima del ritrovamento del corpo fino a provocarne il decesso.

Chi e perché lo avrebbe aggredito? Ci sarebbero già dei sospettati.