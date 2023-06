È morto l’ex attaccante del Palermo Tanino Troja

Si è spento all’età di 78 anni

PALERMO – È morto in un ospedale palermitano l’ex attaccante del Palermo Tanino Troja. Il bomber, come lo chiamavano in tanti, aveva 78 anni ed era ricoverato per complicazioni dovute all’aggravamento delle sue già gravi condizioni di salute.

Sulla profilo Facebook del fratello, Santino, sono già tantissime le parole di cordoglio di amici e colleghi. Resta nella memoria di tutti i tifosi rosanero e nel racconto del mito per i più giovani il gol che realizzò di testa in tuffo alla Favorita al Cagliari di Ricky Albertosi e Gigi Riva nel dicembre del 1969. I sardi poi sarebbero diventati campioni d’Italia.

IL CORDOGLIO DEL PALERMO

Anche il club rosanero ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio firmato dal presidente Dario Mirri: “Nella memoria di ogni palermitano Tanino ha sempre rappresentato la Storia e la Leggenda rosanero. Ed ora continuerà ad esserlo, in eterno”.

“Il Palermo, con il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero, piange la scomparsa di Gaetano “Tanino” Troja, storico attaccante palermitano amatissimo dai tifosi di ogni generazione, ancora oggi nei primi posti della classifica all-time dei bomber del Palermo – si legge sul sito del Palermo-. Leggendario il suo gol di testa realizzato contro il Cagliari di Gigi Riva nel 1969, che sancì l’unica sconfitta della formazione sarda nella stagione dello Scudetto”.