Palermo, movida selvaggia in centro storico: multati dei pub

I controlli della polizia municipale nel weekend

PALERMO – La Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli i nei luoghi della movida a Palermo, lo scorso fine settimana, ha sanzionato alcuni locali del Centro storico: In un pub di piazza Sant’Anna – dicono i vigili – all’atto del sopralluogo era in corso un intrattenimento musicale abusivo, le uniche due uscite di sicurezza erano chiuse e non fruibili, perché interamente ostruite con cancelli bloccati con serrature e lucchetti.

Il titolare è stato denunciato e multato per gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie strutturali, perchè un lavoratore dipendente, addetto alla somministrazione di alimenti e bevande, era sprovvisto del prescritto attestato di alimentarista, e altre violazioni. Con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di 5 giorni dell’attività.

Immediata interruzione dell’evento abusivo di intrattenimento musicale e trattenimento danzante. In un altro locale sempre in piazza Sant’Anna sono emerse violazioni per evidenti carenze igienico sanitari strutturali. Sono state fatte multe. In un pub in largo Cavalieri di Malta, i vigili su esposto di residenti, hanno visto che era in corso un concerto live con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all’aperto e sono emerse violazioni per l’illecita occupazione di suolo pubblico. Il titolare è stato denunciato e multato.