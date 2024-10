Palermo, movida sotto controllo: sono numerose le multe elevate

Le forze dell'ordine hanno presidiato diverse zone

PALERMO – Continuano i controlli delle forze dell’ordine nelle zone della movida a Palermo. Nella serata di ieri, venerdì 25 ottobre, gli agenti hanno presidiato la Vucciria, piazza Sant’Anna, via La Lumia, piazza Magione, via Cagliari, via Roma, via Lattarini e Discesa dei Giudici.

Nel corso dei servizi sono state identificate 299 persone, di cui 50 con precedenti penali e o di polizia, nonché controllati 45 mezzi e contestate 15 violazioni al Codice della Strada, per un ammontare totale che sfiora i settemila euro.