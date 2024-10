Palermo, multato un locale in centro storico: trovata anche un’auto rubata

I controlli della municipale in piazzetta della Messinese e in via Venezia

PALERMO – Continuano i controlli della polizia municipale nei luoghi della movida di Palermo. In uno dei locali ispezionati lo scorso fine settimana in piazzetta della Messinese è stato disposto il sequestro della strumentazione di amplificazione e la sospensione dell’attività musicale fino alla presentazione di regolare perizia fonometrica, mentre un’auto rubata da sei mesi e rinvenuta durante i controlli è stata restituita al legittimo proprietario. Nel locale in cui gli agenti sono intervenuti, su esposto dei condomini, era in corso una serata musicale, gestita da un DJ, alla presenza di numerosi avventori. Al controllo ispettivo, il proprietario esibiva una perizia fonometrica non conforme a quanto prescritto dal regolamento comunale, poiché i rilievi non risultavano effettuati all’interno dell’abitazione più vicina al locale. E’ stata disposta la sospensione dell’attività musicale, che potrà riprendere solo dopo la produzione da parte del titolare di regolare perizia e le apparecchiature elettroacustiche sono state sottoposte a sequestro. Inoltre, il titolare, che ometteva di esporre al pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare e di installare un sistema di videosorveglianza con sistema di registrazione e conservazione delle immagini a norma di legge, è stato multato per circa 500 euro. Nel corso dei controlli nel Centro storico cittadino, gli agenti hanno anche rinvenuto una Fiat 500, posteggiata in via Venezia con evidenti segni di effrazione. L’autovettura, che risultava essere stata rubata il 23 aprile 2024, è stata restituita al legittimo proprietario. Leggi qui tutte le notizie di Palermo

