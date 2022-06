Palermo, Musumeci riceve alla Regione il sindaco Lagalla

Il colloquio cordiale è durato circa un'ora

PALERMO – Dopo l’abbraccio della vittoria, la visita ufficiale. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha ricevuto, oggi, a Palazzo Orleans in una visita definita “di cortesia” il nuovo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che per quattro anni e mezzo ha fatto parte del governo regionale.

Al termine dell’incontro, durato un’ora, in “un clima – così riporta la nota di Palazzo d’Orleans – di affettuosa amicizia”, Musumeci ha dichiarato: “Ho ribadito al neo eletto primo cittadino della quinta città d’Italia la disponibilità del nostro governo alla più ampia collaborazione, soprattutto in tema di gestione dei rifiuti, di tutela dell’ambiente, di valorizzazione dei beni culturali, di riqualificazione del centro storico. Occorre promuovere al meglio l’indiscutibile vocazione culturale e turistica di Palermo, biglietto da visita internazionale per la nostra Isola. Sono certo che il nuovo sindaco saprà anche al Comune, come ha fatto nel governo regionale, dimostrare autorevolezza e competenza, progettualità e concretezza di scelte».

“Un colloquio non solo protocollare”, è il commento del sindaco Lagalla che prosegue: “Anzi, ispirato a consonante sensibilità personale ed umana. Nel corso dell’incontro non sono mancati i cenni all’analisi della situazione politica nazionale e regionale e, al contempo, il presidente della Regione, prendendo atto della difficile situazione del Comune di Palermo, ha manifestato la disponibilità del suo governo a sostenere, nella fase finale di questa legislatura, ogni utile e proficua iniziativa riguardante il capoluogo dell’Isola”.