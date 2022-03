Palermo, Nardini: “Adesso dobbiamo dare continuità”

"A questi ragazzi indubbiamente è mancato qualcosa, non possiamo nasconderci"

PALERMO – “Stiamo lavorando anche per le gare in trasferta con la squadra, abbiamo attraversato questo periodo un po’ buio, ma sappiamo che possiamo andare oltre i nostri limiti. Stiamo lavorando a livello mentale e di motivazione per le partite fuori casa”. Ha parlato così mister Mauro Nardini, allenatore in seconda del Palermo, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-2 contro il Taranto. “Ad Avellino lo abbiamo dimostrato – prosegue Nardini -, poi abbiamo avuto degli episodi che ci hanno un po’ condannato. Anche contro il Francavilla meritavamo di vincere e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Speriamo di avere dei piccoli particolari a nostro favore che ci permettono di vincere anche fuori casa”.

Nardini ha poi spiegato: “Questi tre pareggi hanno un po’ influito sulla testa dei giocatori e oggi era una partita difficilissima. Il mister avrebbe comunque scommesso su una grande vittoria della squadra. Aveva pensato che oggi avremmo fatto una grande partita e così è stato. Quando hai un obiettivo importante come la Serie B e fai delle partite in un certo modo, è normale che i tifosi ti contestano. I tifosi, come noi, sono passionali e abbiamo accettato anche le contestazioni. La nostra idea quando andiamo in campo è quella di vincere e farlo bene quindi questa vittoria di oggi è fondamentale per rispondere a questo”.

GOL SUBITI

“Bisogna stare attenti soprattutto per quanto riguarda i gol subiti – dice Nardini -. Quando una squadra attacca molto però a volte subisce delle ripartenze che ti mettono in difficoltà. Noi comunque lavoriamo tantissimo con la difesa, il mister dedica molto tempo a questo. Poi lavoriamo anche molto con l’attacco ovviamente. Questi gol che prendiamo speriamo possano servirci per migliorarci e dobbiamo per forza farlo. Dobbiamo lavorarci ancora di più”.

L’AMBIENTE

“Quando vinci l’ambiente è felice per tutti, soprattutto quando lo fai con cinque gol. Bisogna trarne vantaggio e capire che possiamo giocarcela con tutti anche fuori casa. I ragazzi sono professionisti assoluti, voglio fare un plauso a questi ragazzi e al mister perché abbiamo trovato un gruppo fantastico. Dobbiamo lavorare anche sul fatto di avere questa mentalità fuori casa, questa vittoria ci servirà perché ha spezzato un po’ questo periodo di negatività”.

“Ho chiamato Baldini ed era contento. Lui è molto moderato nelle sue esternazioni, ma era molto felice. Era magari un po’ rammaricato perché non abbiamo sfruttato alcune azioni senza finalizzarle. Fondamentalmente comunque era molto felice. Penso che tutto sia allenabile, anche il cinismo. Ogni allenamento deve essere in funzione anche di questo. Il mister in allenamento pensa sempre a far gol e vuole sempre che la palla la metti dentro. Oggi il gol l’ha sbagliato Valente o Luperini, ma sicuramente se ti capitano meno occasioni devi sfruttarle meglio. Siamo comunque felici della prestazione della squadra”.

CONTINUITA’

“Dobbiamo dare continuità a questo campionato in vista delle ultime partite. A questi ragazzi indubbiamente è mancato qualcosa, non possiamo nasconderci. Ma stiamo lavorando per presentarci ai playoff in maniera più che positiva. In trasferta abbiamo perso un po’ di punti, ma i ragazzi sono consapevoli che non hanno dato il massimo, nel senso che volevano fare di più ma non l’hanno fatto”.

“Dobbiamo giocare con queste caratteristiche, pressando molto – continua l’allenatore in seconda dei rosanero -. Tutte le squadre quando non pressano possono andare in difficoltà. Quindi anche oggi l’abbiamo fatto dal primo minuto. Oggi poi l’hanno fatto perché facendo un tipo di gioco ne possiamo trarre beneficio. Questa logica può portarci a dei risultati positivi. De Rose, Luperini e Brunori sono fondamentali, ma siamo felici sia di loro che anche degli altri”.

IN PANCHINA

“Ero emozionato, andare in panchina in questo stadio ti fa vivere grandi emozioni. Mi dispiace che il mister non c’era oggi, ho scherzato con lui però perché quando lui è assente ho vinto sempre. Io sono felice per i ragazzi comunque, a quasi 60 anni provare un’emozione così è uno spettacolo. Ringrazio anche Baldini che mi porta con lui. Gli dedico questa vittoria, per me è una persona importante”, ha concluso Mauro Nardini.