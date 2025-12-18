Palermo, nascondevano la droga in un calzino: coniugi arrestati

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Marito e moglie entrambi di 67 anni, sono stati arrestati a Palermo dai carabinieri perché trovati in possesso di 35 grammi di cocaina e 2850 euro in contanti. La droga era nascosta in un calzino trovato nell’abitazione della coppia, nel quartiere Brancaccio.

Marito e moglie sono accusati in concorso di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto di entrambi, disponendo per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Palermo.