Palermo, Nedelcearu convocato con la nazionale rumena

Il centrale dei rosanero sarà impegnato nelle gare valevoli per la qualificazione ad Euro 2024

1' DI LETTURA

Il difensore del Palermo Ionut Nedelcearu è stato convocato dalla Nazionale rumena. Il centrale dei rosanero sarà impegnato nelle gare contro Kosovo (16 giugno a Pristina) e Svizzera (19 giugno a Lucerna), valevoli per la qualificazione ad Euro 2024. Non è la prima convocazione per uno dei titolatissimi del reparto arretrato del club siciliano nella stagione da poco terminata. Spesso, infatti, Nedelcearu viene chiamato dalla sua nazione d’origine per vestire la maglia della Romania.