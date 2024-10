Palermo – New York, da maggio il collegamento diretto con gli Stati Uniti

L'annuncio della United Airlines

PALERMO – La compagnia aerea americana United ha ufficializzato l’apertura della nuova rotta Palermo – New York, da maggio a settembre 2025, con tre frequenze: lunedì, mercoledì e venerdì. Il volo sarà operato da un Boeing 767/400 sull’aeroporto statunitense di Newark.

Il volo Palermo New York

Già nel 2020, prima della pandemia, United aveva in programma il volo con la Grande Mela. Il Covid, però, mise in soffitta il collegamento. Adesso, United si ripresenta a Palermo per una nuova esperienza, mantenendo l’impegno preso quattro anni fa di ritornare a volare dal capoluogo siciliano.

“Il consiglio di amministrazione ha lavorato con grande passione e impegno per riportare la rotta a Palermo – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – Ringrazio l’intera struttura di Gesap per il lavoro svolto fin qui, e ringrazio la compagnia americana per aver puntato ancora una volta sull’aeroporto di Palermo”.