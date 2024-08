Pierozzi: “Dionisi un martello. Con De Sanctis ci siamo inseguiti tanto”

Il difensore: "Questa piazza ha qualcosa in più"

Parola a Niccolò Pierozzi. Il terzino del Palermo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a pochi giorni dal match casalingo contro il Cosenza. Pierozzi è diventato un calciatore rosanero nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Diversi i temi affrontati in sala stampa dal difensore nativo di Firenze.

“Ci vuole un po’ di tempo ad adattarsi a un nuovo ambiente e a un nuovo gruppo di compagni, è normale. Penso che ogni giorno si vedono i miglioramenti, anche da parte mia. Mi sento sempre più coinvolto, sempre più convinto della scelta. Sono molto contento“.

“Il mister è veramente un martello, un lavoratore e cerca di trasmetterti questa sua voglia di lavorare e di migliorare ogni giorno. È la caratteristica che stiamo cercando di portare in campo”, ha aggiunto il terzino classe 2001.

Pierozzi sui tifosi e sulla squadra

Pierozzi in conferenza ha parlato pure dei tifosi rosanero: “Sono già stato in diverse piazze del sud Italia. Piazze calde, ma questa ha qualcosa in più. Abbiamo già assaporato i 6.000 dell’allenamento e tutti quelli in trasferta che non è mai scontato. Avere un supporto così è improntante, non vedo l’ora di esordire con la maglia del Palermo al Barbera e domenica spero di vedere un pubblico fantastico”.

“Concorrenza? Uno sceglie la squadra per la forza completa della squadra stessa. Quindi è normale aspettarsi di avere concorrenza e un compagno con cui giocartela. Fa parte delle grandi squadre, se uno vuole raggiungere degli obiettivi ormai le grandi squadre hanno tutti doppi ruoli molto forti. Qui è assolutamente così, è uno stimolo”, ammette Pierozzi.

Pierozzi e la scelta del Palermo

“Mio fratello mi ha parlato benissimo della città e dell’ambiente Palermo, poi le cose sue sono passate e non sta neanche a me giudicarle. Ma come ambiente, come piazza, mi ha detto ‘corri giù'”. Edoardo Pierozzi, fratello di Niccolò, ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2022/2023 totalizzando con il Palermo soltanto 2 presenze in Serie B.

“Sul progetto Palermo dico che era fondamentale che venissi per più anni, era il mio obiettivo. Volevo questo tipo di esperienza. È stata anche un trattativa abbastanza lunga, con il direttore (De Sanctis, ndr) ci siamo inseguiti tanto e ce l’abbiamo fatta. Il mio obiettivo era solo venire qui e non vedo l’ora di starci per tanto tempo e costruire qui la mia carriera. A livello tattico per me è indifferente giocare a destra o a sinistra, voglio solo farmi trovare pronto”, spiega il difensore del Palermo.