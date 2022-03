Palermo, Noi con l’Italia-Cantiere popolare: “Basta diktat, serve unità”

Saverio Romano riunisce l'ufficio di Presidenza del partito, si parla anche di Messina

PALERMO – Riunione dell’ufficio di presidenza di Noi con l’Italia-Cantiere popolare. Presenti il vicepresidente nazionale e leader in Sicilia Saverio Romano, Antonello Antinoro, componente del direttivo nazionale, il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri e i nove coordinatori provinciali.

“L’organismo ha ribadito all’unanimità “a necessità di un ricompattamento del centrodestra per le elezioni amministrative di Palermo e Messina e, laddove ve ne siano le condizioni, in tutti i Comuni dell’Isola in cui si voterà – dice una nota – nella consapevolezza che l’unità della coalizione sia un valore oltre che una garanzia di buon governo del territorio, alle prese con problematiche che esigono risposte urgenti e indifferibili”.

L’ufficio di presidenza di Noi con l’Italia in Sicilia “stigmatizza le fughe in avanti, i diktat e le prese di posizione, ritenendole poco idonee alla coesione e al dialogo tra le forze politiche che compongono lo schieramento di centrodestra”