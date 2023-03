Palermo, nominati i nuovi vertici Amg Energia

Dopo le prime nomine senza il rispetto della norma sulle quote rosa

PALERMO – Nominati, dopo un primo stop i nuovi vertici della partecipata Amg Energia spa, la società che si occupa dell’illuminazione elettrica di Palermo. Alla presidenza va Francesco Scoma, consigliere con funzione di vice presidente sarà Lucia Alfieri. Completa il Consiglio di amministrazione Antonino Iacono.

Dopo le segnalazioni sul rispetto della norma che prevede la presenza di entrambi i generi nei Cda, e lo stop alla prima nomina, quindi esce dal Cda Salvatore Seminara (Fratelli d’Italia) che potrebbe andare alla Sispi.

Il collegio dei revisori dei conti sarà invece composto da: Nicola Ribolla (Presidente), Giuseppa Maggiore (Componente effettivo); Caterina Ciraulo (Componente effettivo); Gianfranco Arone di Valentino (Componente supplente); Veronica Pedone (Componente supplente).

“AMG Energia è un’azienda sana, che con i suoi oltre cento anni ha fatto la storia di questa città e ne rappresenta un patrimonio importante – ha sottolineato il vicesindaco Varchi – É un’azienda che ha intrapreso e deve proseguire un percorso di innovazione e di sviluppo, soprattutto in tema di transizione energetica e di implementazione e miglioramento dei servizi resi. Sono certa che la nuova governance, cui auguro buon lavoro, porterà avanti con determinazione ed impegno questi obiettivi”.

Ugl: finalmente abbiamo la Governance aziendale

Dopo il confronto con l’amministrazione comunale avuto con il Vice Sindaco Carolina Varchi giorno 24 marzo in cui, l’assemblea dei lavoratori in piazza Marina sede istituzionale di palazzo Galletti in cui aveva anticipato che nella giornata odierna ci sarebbe stato il nuovo consiglio di amministrazione, oggi prendiamo atto con soddisfazione che l’impegno è stato mantenuto.

Questo è quanto fa comunicato il sindacato Ugl in una nota diffusa anche a tutti i lavoratori di Amg Energia Spa.

“Ci auguriamo – dichiara Raffale Loddo, segretario provinciale dell’Ugl Chimici di Palermo – che da oggi si possa speditamente dare alla società Amg i necessari indirizzi operativi per il rilancio della società a cominciare dal realizzare il necessario turnover del personale per svolgere i servizi affidati, cogliere le nuove opportunità offerti dal Pnrr, riqualificare le reti, azzerare la bolletta energetica del comune di Palermo, e le tante opere per rendere la città smart e moderna”.

A tutte le lavoratrici e lavoratori che si sono spesi per questo importante risultato al nuovo CDA composto dal neo Presidente Francesco Scoma, da Lucia Alfieri, da Antonino Iacono a tutti i consiglieri e al nuovo collegio dei revisori presieduto da Nicola Ribolla – conclude Loddo – auguriamo buon lavoro”.