Palermo, non si fermano i colpi con la spaccata: furto ad un tabacchi

Sfondata la vetrina, portati via soldi, gratta e vinci e sigarette

1' DI LETTURA

PALERMO – Nuovo colpo della banda spacca vetrine la scorsa notte a Palermo.

I ladri con una grossa pietra hanno sfondato l’ingresso di un bar tabacchi in via Rosario Nicoletti. Sono stati portati via soldi in cassa, gratta e vinci e sigarette. Il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti delle volanti con la scientifica sono intervenuti, chiamati dal titolare, per acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza e cercare tracce utili per risalire agli autori del colpo.