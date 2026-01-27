Palermo, nuova partnership con Etihad Airways: sosterrà i rosanero

La partnership mira a fornire un valore aggiunto ai tifosi del Palermo

Nuova e importante collaborazione per il club di viale del Fante di proprietà del City Football Group. “Il Palermo ed Etihad Airways sono lieti di annunciare l’avvio di una nuova partnership, che sarà sviluppata progressivamente nelle prossime settimane”, si legge sul sito ufficiale dei rosanero.

“La compagnia aerea globale sosterrà il club rosanero attraverso un programma di visibilità strutturato, progettato per supportare gli obiettivi di crescita di entrambe le realtà – prosegue la nota -. La partnership mira a fornire un valore aggiunto ai tifosi del Palermo e contribuisce al continuo sviluppo della rete di partner del club, sostenendo al contempo l’ambizione del Palermo di rafforzare ulteriormente il proprio profilo internazionale”.

“L’Europa rimane una regione importante per Etihad Airways, che continua ad espandere la propria rete globale, e questa partnership riflette un interesse condiviso per una crescita sostenibile a lungo termine”. Etihad Airways è una delle compagnie aeree più grandi del mondo e può vantare collaborazioni già avviate con la Formula 1, diverse squadre appartenenti al CFG e anche altre realtà sportive.