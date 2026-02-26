Il gruppo spagnolo lo trasformerà in un moderno 4 stelle

PALERMO – Una nuova vita per l’ex motel Agip di Palermo. La struttura, che era di proprietà del gruppo Bulgarella, è stata acquistata dal gruppo spagnolo Smy hotels, con l’inizio immediato dei lavori di ristrutturazione che partiranno domani, con la previsione di terminarli entro l’anno. Lo rende noto la società acquirente.

Smy hotels è una compagnia alberghiera internazionale con strutture in Spagna, Italia, Portogallo, Belgio, Grecia e Argentina, di proprietà di Ovidio Andrés Arcos, imprenditore conosciuto nel settore per essere stato il fondatore di Logitravel. Il gruppo in Italia ha già acquistato strutture ad Alghero in Sardegna, a Roma e a Tarquinia nel Lazio, a Bologna, a Pisa e nei pressi di Brunico, sulle Dolomiti.

L’ex motel Agip, informa il gruppo Smy hotels, diventerà un moderno 4 stelle con 117 camere, ristorante, sala congressi e sala riunioni. La struttura avrà un importante impronta green.