Palermo, nuove scritte “No vax” alla sede dell’Ordine dei medici

Indagini in corso della Digos, l'amarezza del presidente dei camici bianchi palermitani Toti Amato

PALERMO – A distanza di tre mesi nuove scritte no Vax nella sede dell’ordine dei medici in via padre Rosario da Partanna a Palermo. Scritte contro i vertici dell’ordine che sarebbero accusati dai no vax di essere “soci occulti della grande finanza internazionale”.

Nel muro campeggia la scritta: “Toti Amato (presidente dell’ordine dei medici) boia nazista servo del Nwo”. A giugno la sede era stata sporcata da W cerchiata, e poi scritte come “Medici pro vax psicopatici nazisti”, “Servi di un governo nazista”.

Sull’episodio indaga la Digos. “Sono cose inaccettabili che fanno solo male – dice Toti Amato presidente dell’ordine dei medici di Palermo – Evidentemente chi scrive questi messaggi non cerca e non vuole un dibattito costruttivo sulle scienza e sul progresso medico”.