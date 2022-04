Omicron 3, nuovi casi a Palermo: una bambina tra i contagiati

La professoressa Di Gaudio: "Non c'è particolare allarme, al momento".

“Abbiamo tre casi di Omicron 3, uno a Partinico e due a Palermo – dice la professoressa Francesca Di Gaudio che con il suo Cqrc (Centro controllo qualità e rischio chimico, ndr) sorveglia l’andamento della pandemia -. L’ultimo caso sequenziato riguarda una bambina di quattro anni che non ha sintomi”.

“Omicron 3 non è una Voc (Variant of Concern) ossia una variante preoccupante – spiega la professoressa – ma è una variante cosiddetta Vum (Variant Under Monitoring), sotto osservazione che, al momento, non desta particolare allarme rispetto alle Omicron 1 e 2 ormai predominanti in Sicilia. Sappiamo che anche questa è molto contagiosa, che è molto presente in Polonia, ma, al momento, non ci sono indicazioni per affermare che sia più grave dal punto di vista dei sintomi per i vaccinati”.

E poi l’annuncio: “Cominceremo a monitorare con continuità, grazie alla funzionalità della rete, che la Sicilia ha organizzato ed al via libera del ministero, le varianti nelle terapie intensive. Così saremo in grado di accertare il nesso di ogni variante in circolazione con il relativo grado di incidenza clinica”.

Si vivono giorni ancora di attesa e di preoccupazione sul fronte della pandemia. L’emergenza è burocraticamente terminata, ma il virus continua a circolare. Sono 3.705 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’ultimo bollettino, a fronte di 26.024 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 14,2%, ieri era al 13%. A Palermo ci sono 1.081 casi. Di seguito: Catania 838, Messina 817, Siracusa 471, Trapani 372, Ragusa 265, Caltanissetta 171, Agrigento 353, Enna 78.