Il Palermo entra nel network ECA, l’European Club Association

PALERMO – Ci sono novità a sfondo europeo in casa rosanero. Il Palermo, infatti, con un comunicato ufficiale, ha reso noto di essere entrato come partner nel network ECA (European Club Association), l’unico organismo indipendente per i club di calcio a livello europeo riconosciuto ufficialmente dalla UEFA e dalla FIFA. L’ingresso è dettato da un focus particolare nell’ambito dello sviluppo internazionale.

I club italiani già partner dell’ECA ai quali si aggiunge, appunto, la compagine rosanero sono: Milan, Monza, Fiorentina, Roma, Atalanta, Bologna, Inter, Frosinone, Hellas Verona, Parma, Lazio, Napoli, Sassuolo, Sampdoria, Lecce, Salernitana e Udinese.

Cos’è l’ECA

Sin dalla sua nascita nel 2008, l’ECA ha rappresentato e creato valore per i suoi membri, salvaguardando, rafforzando e sviluppando gli interessi di oltre 300 club europei in qualità di interlocutore chiave in tutti gli affari e i processi decisionali del calcio internazionale.

I principali benefit per i club del network ECA riguardano:

– la rappresentanza diretta per salvaguardare e promuovere i loro interessi in materia di calcio europeo di club;

– il coinvolgimento ad alto livello nel processo decisionale degli organi di governo del calcio;

– l’impegno a svolgere un ruolo costruttivo nel calcio europeo, insieme a tutte le parti interessate;

– la condivisione di conoscenze, informazioni e servizi ai club membri su questioni relative al calcio europeo di club.