 Palermo omicidio e presunto assassino: post e collana 'col revolver'
L’omicidio e il presunto assassino: il post e la collana ‘col revolver’

Su Tik Tok la sua ultima foto pubblicata
PALERMO
di
PALERMO – Gaetano Maranzano, 28 anni, presunto assassino di Paolo Taormina a Palermo, su Tik Tok nella sua ultima foto postata (oltre 31 mila visualizzazioni dopo che si è sparsa la notizia che sarebbe lui l’omicida del giovane) mette un sottofondo musicale e parlato in cui si sente: “Tu mi arresti e per che cosa? Per l’omicidio di Michele Navarra…”.

Il giovane appare con una barba lunga e diverse collane dorate tra cui una con un pendente a forma di revolver. Il giovane posta poi foto con la figlia piccola, che dovrebbe compiere un anno in questi giorni, e in una di queste la bimba, con le collane del padre al collo, tiene in mano il pendente con la pistola in miniatura.

