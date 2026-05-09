L'omicidio dell'ex infermiere: la confessione del sedicenne

PALERMO – “Beviamo qualcosa…”, inizia con questa frase la vicenda culminata con l’omicidio di Pietro De Luca. Massacrato a colpi di tubo a Palermo. È il sessantottenne ex infermiere in pensione ad invitare il giovane dentro la baracca in via Buonpensiero, nel rione Villaggio Santa Rosalia.

La confessione del 16enne

Almeno questa è la versione del giovane che confessa al pubblico ministero della Procura dei minori Gaetano Guardi e ai poliziotti della squadra mobile. Una confessione che va verificata passo dopo passo.

L’omicidio di De Luca

Come spesso accade il sedicenne sta lavorando in un terreno della sua famiglia che si trova nelle campagne comprese fra via Oreto e il cimitero di Santo Spirito. Si prende cura anche degli animali. Conosce bene la vittima, è un suo vicino, così, racconta, quell’invito non lo ha sorpreso. Pensa di bere dell’acqua invece gli è verrebbe offerto un superalcolico.

“Così ho ucciso De Luca”

Ad un certo punto, prosegue il racconto, l’uomo si avvicina. Gli chiederebbe di fare sesso, abbassandosi i pantaloni. Ed è ora che è il giovane riferisce di avere afferrato la prima cosa che gli è capitata per le mani: un grosso tubo di metallo. Ha colpito una, due, tre volte De Luca alla testa.

Il giallo sulle ultime 12 ore

Sono le 10:30 di venerdì 8 maggio. Eppure il ragazzino si presenta in questura poco prima di mezzanotte. Cosa ha fatto nelle ultime 12 ore? Lui racconta di essere rimasto nella baracca, accanto al corpo di De Luca, riverso in una pozza di sangue e coperto con delle magliette.

I finti sms alla moglie di De Luca

Di sicuro ha inviato degli sms alla moglie di De Luca che chiedeva al marito come mai non fosse rientrato a casa. “Sono ancora qua”, c’è scritto nei messaggi che in realtà il sedicenne ha inviato al posto della vittima.

L’indagine del passato

Il ragazzino fa parte di una famiglia numerosa. Il padre ha un precedente penale per detenzione abusiva di armi. Qualche anno fa il suo nome saltò fuori un’inchiesta. Alcuni presunti mafiosi, alla fine però assolti da questa accusa, discutevano di modificare una pistola e si sarebbero rivolti proprio al padre del sedicenne. Perquisirono il terreno dove ieri stava lavorando il figlio e trovarono una vecchia carabina da caccia.

Il sedicenne ha raccontato tutta la verità sulla morte di De Luca? Le prime risposte arriveranno dall’analisi della scena del delitto da parte degli dei poliziotti della Scientifica. Gli agenti si sono trovati davanti agli occhi una scena orribile.