Ondata di calore, il problema blackout a Palermo

Risolto il blackout a Sferracavallo. Ma la situazione è 'a rischio'. Ecco perché.

L’energia elettrica nella borgata di Sferracavallo è tornata, evviva. Seguono i festeggiamenti dei poveri residenti morti di caldo, degli anziani con il respiratore, di tutti quelli che hanno dovuto soffrire, finché non sono tornati a vedere la luce, in senso non metaforico, dopo parecchie ore di blackout. Ma chi è intervenuto fa sapere che si stanno rincorrendo gli attimi e che potrebbero esserci altri problemi, a Palermo. L’impegno – dicono – è massimo. Però, il caldo incalza.

Severe condizioni climatiche

“Le sempre più severe condizioni climatiche e le eccezionali ondate di calore delle ultime settimane – si legge in una nota -, unitamente ai conseguenti incrementi dei carichi, hanno dato luogo ad una altrettanto non ordinaria numerosità di disservizi a carico della rete elettrica di distribuzione che alimenta la Città Metropolitana di Palermo. A tale situazione e-distribuzione S.p.A. sta facendo fronte con una organizzazione straordinaria di risorse sia interne che di imprese e mezzi d’opera che è stata notevolmente rinforzata per rispondere al meglio possibile alle condizioni in atto”.

Limitare i disagi

“Stiamo cercando di limitare pertanto in ogni modo i disagi alla clientela intervenendo senza soluzione di continuità e con turnazioni di personale e mezzi H24. Stiamo anche facendo ricorso massiccio ad interventi di mitigazione delle disalimentazioni con l’utilizzo di mezzi straordinari quali gruppi elettrogeni, powerstation di elevata potenza, cavi attrezzi, laboratori mobili e tutti i mezzi d’opera necessari per completare gli interventi sugli impianti, sempre in condizioni di massima sicurezza, nel più breve tempo possibile. Purtroppo, la molteplicità e contemporaneità degli interventi nonché la logistica intercorrente tra le diverse situazioni in atto, in alcuni casi, può comportare un certo allungamento, comunque contenuto nell’arco di qualche ora, delle durate dei disservizi rispetto all’ordinario”.

Il caldo e i blackout

Sempre chi è intervenuto fa sapere che, per essere più tranquilli, sarebbe il caso di limitare i consumi. Ma con l’ondata di calore questo auspicio sembra il più classico di miraggi.