Palermo-Padova: Barbera verso il sold out

PALERMO – A poche ore dall’apertura della vendita libera dei biglietti di Palermo-Padova sul portale Vivaticket, sono stati emessi poco meno di 29mila tagliandi. Il sito, che accoglie sia gli acquisti diretti sia i flussi dei punti vendita fisici in tutta Italia, ha registrato un traffico record più che doppio rispetto alle ultime partite dei playoff a Palermo, con una media di 240 biglietti emessi al minuto e fino a 9000 utenti contemporaneamente connessi al secondo.

Attualmente, a parte il settore ospiti accessibile solo a residenti in Veneto, in tutti gli altri settori non sono presenti posti acquistabili, ma non è escluso che nei prossimi giorni si possano liberare altri lotti di biglietti attualmente non disponibili, dopo l’incrocio di tutte le liste di vendita e l’eventuale sblocco dei posti a visibilità ridotta. Il settore ospiti ha registrato attualmente circa 150 biglietti emessi dei 2000 disponibili e destinati, come da disposizioni delle autorità competenti, esclusivamente alla tifoseria del Padova.

Ulteriori disponibilità verranno eventualmente rese note in tempo reale attraverso i canali social ufficiali del Palermo.