Palermo-Padova, Inzaghi: “Brunori si è comportato benissimo da capitano”

Il tecnico: "Dovevamo essere più cattivi nella ripresa per fare il 2-0"

Chiusura in bellezza del Palermo per questo 2025. I rosanero vincono di misura contro il Padova grazie al gol di Pohjanpalo davanti ai 32506 spettatori presenti al “Barbera”. Nel post partita del match, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Pippo Inzaghi per commentare la gara dei suoi.

“Ceccaroni aveva i crampi, abbiamo avuto una settimana in cui ci siamo alleanti in sedici. Volevamo anche recuperare Bereszynski e Pierozzi, ma solo quest’ultimo è riuscito a esserci. Abbiamo sofferto, dovevamo essere più cattivi nel secondo tempo per fare il 2-0. Abbiamo dimostrato carattere, nell’era City è il miglior girone di andata e na manca ancora una. Penso ci divertiremo nel girone di ritorno”.

“Rimpianti? Questo è l’anno zero, non si possono avere rimpianti – ha aggiunto il tecnico -. Se vinciamo a Mantova andiamo a 36 punti e sarebbe un grandissimo risultato. La squadra ha sempre dato tutto, il tutto esaurito dimsotra che stiamo conquistando i tifosi. I numeri parlano chiaro, oggi penso sia la patita più importante in stagione. Eravamo senza difensori con Veroli fuori ruolo, è stato bravissimo. Ringrazio anche Pierozzi, nemmeno poteva giocare, poi bene anche Giovane”.

“Il Padova era una squadra insidiosa, potevamo pagare qualcosa con le assenze ma siamo stati bravi. Brunori? Ripeto quanto detto dal direttore. Si è comportato benissimo da capitano. Ha chiesto di avere più spazio, ha fatto tanto per il Palermo. Per il giocatore che è stato va bene così”, ha concluso Inzaghi.