Palermo-Padova 1-0: Brunori sblocca la finale LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e i biancoscudati: in palio la promozione in Serie B

PALERMO – Ultimi 90 minuti di fuoco che mettono in palio la promozione in Serie B. Palermo-Padova vale un’intera stagione e si gioca in un “Renzo Barbera” pieno come nelle grande occasioni. La gara di andata, giocata allo stadio “Euganeo”, è terminata 1-0 in favore dei rosanero grazie alla rete di Roberto Floriano. In questo modo, la compagine di mister Silvio Baldini ha a disposizione due risultati utili su tre.

In 35.000 siedono sugli spalti dell’impianto sportivo di viale del Fante, un’onda rosanero che ha iniziato a riempire le zone adiacenti allo stadio già nelle prime ore del pomeriggio. Sono circa 500, invece, i sostenitori del Padova presenti nel settore ospiti, che alimentano un gemellaggio storico tra le tifoserie.

L’allenatore toscano dei siciliani ha sciolto le riserve nelle scelte del suo solito 4-2-3-1. Massolo ormai è il portiere titolare, nella corsia di destra gioca ancora Buttaro. In mediana il duo di centrocampo è composto da De Rose e Dall’Oglio, mentre il pacchetto offensivo non subisce cambiamenti: Brunori in avanti viene supportato dal trio d’attaco Floriano-Luperini-Valente.

PRIMO TEMPO

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21:15. Il “Renzo Barbera” e i suoi 35.000 spettatori si fanno sentire già diversi minuti prima del fischio iniziale, con cori e incitamenti rivolti alla squadra rosanero. Le squadre entrano in campo e il primo pallone è affidato alla compagine di casa: l’arbitro dà il via al match. Il primo ammonito del match è Dall’Oglio che al 3′ colpisce al volto involontariamente un avversario con il piede. Quattro minuti dopo prova a farsi vedere in avanti il Padova con un contropiede, ma la difesa rosanero è attenta e regge il colpo. I rosanero provano a rispondere con alcune giocate intercettate dai difensori del Padova. Al 14′ occasione d’oro per Brunori che in velocità recupera il pallone, punta il difensore avversario, lo salta e prova la conclusione con il mancino dal limite dell’area piccola; Donnarumma è rapidissimo nella parata e manda la sfera in corner. Nulla di fatto sulla battuta del calcio d’angolo. Tre minuti dopo è De Rose che va vicino al gol inserendosi in area sulla battuta di un altro calcio d’angolo, il tiro è centrale. Al 19′ mister Oddo è costretto a sostituire Valentini per infortunio, al suo posto entra Gasbarro. Lancini viene ammonito dopo due giri di lancette. Al 23′ c’è un calcio di rigore per il Palermo per un tocco di mano di un difensore del Padova su cross di De Rose! Sul dischetto va Brunori che calcia con il destro e non sbaglia spiazzando Donnarumma! Il Palermo è in vantaggio!

Al 26′ Brunori viene sgambettato in corsa, ammonito Pelagatti. Dopo la rete dell’1-0 dei rosanero il Padova prova a reagire ma la squadra di Baldini è attenta e rimane sul pezzo.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione:1 Pelagotti, 13 Grotta, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

PADOVA: 22 Donnarumma, 3 Valentini (dal 19′ Gasbarro), 6 Pelagatti, 8 Germano, 9 Dezi, 10 Ronaldo (cap.), 11 Jelenic, 24 Ceravolo, 27 Curcio, 28 Bifulco, 32 Chiricò. A disposizione: 1 Vannucchi, 30 Fortin, 2 Ilie, 4 Gasbarro, 5 Della Latta, 7 Santini, 17 Terrani, 18 Hraiech, 20 Nicastro, 21 Settembrini, 29 Monaco. Allenatore: Oddo.

Arbitro: Perenzoni (Rovereto). Assistenti: Severino (Campobasso)– Niedda (Ozieri). Quarto Ufficiale: Feliciani (Teramo). VAR: Fabbri (Ravenna). AVAR: Carbone (Napoli).

MARCATORI: Brunori (25′).

NOTE: Ammoniti: Dall’Oglio, Lancini, Pelagatti.