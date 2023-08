Palermo, palestra e fisioterapia dopo il test contro il Melita

La compagine rosanero ha ripreso la preparazione a Torretta in vista della prossima gara in casa della Reggiana

PALERMO – Dopo l’amichevole contro il Melita in casa Palermo si pensa già alla prossima partita di campionato. Il match amichevole giocato il 24 agosto è servito agli uomini di Corini per mantenere la condizione atletica e affinare i meccanismi tattici, al fine di poter affrontare al meglio i prossimi impegni del torneo cadetto.

Nella mattina del 25 agosto la compagine rosanero ha ripreso la preparazione a Torretta in vista della prossima gara in casa della Reggiana in programma giorno 29 agosto. Al Palermo F.C. CFA la squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto una seduta di recovery tra palestra e fisioterapia.