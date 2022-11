Palermo-Parma, Marconi: “Da qui deve iniziare il nostro percorso”

"Siamo a quattro risultati utili consecutivi, con tre gare di fila senza subire gol"

2' DI LETTURA

PALERMO – Al termine della gara tra Palermo e Parma, terminata 1-0 in favore dei rosanero, è intervenuto in conferenza stampa Ivan Marconi, difensore dei siciliani e autore del gol vittoria. Queste le sue dichiarazioni: “Questa vittoria spero sia un punto di svolta, ci meritiamo tutto il bene possibile. Sono contento del mio gol, è il primo in Serie B e un gol apprezzato per un difensore non goleador come me. Da qua deve iniziare il nostro percorso, sono tre gare senza subire gol e quattro risultati utili consecutivi. Abbiamo trovato la quadra tra noi, sembra di sì, dobbiamo comunque cercare di migliorare sempre. Lavoriamo su questo con il mister e siamo quindi preparati. Ogni tanto ci va anche bene perché ci sono sempre gli avversari. Gli ultimi due minuti una palla messa in mezzo magari un mese fa andava dentro, poi un pizzico di fortuna non fa mai male. Questo è il tipo di partita che deve fare il Palermo, senza perdere la bussola. Abbiamo contenuto e siamo usciti fuori, più arriveranno vittorie e più ci sarà consapevolezza di rischiare la giocata. Prima era più difficile, adesso gira un po’ dalla nostra”.

“Il tempo è galantuomo – prosegue Marconi -, la squadra è stata costruita in corso d’opera quindi le misure non si trovano subito. C’è voluto un po’ di tempo e speriamo di continuare così. Questa sera chiamerò la mia famiglia, per ambizione bisogna guardare in alto. Da lunedì guarderemo al Cosenza, una squadra ostica da affrontare come fatto fino ad ora. Se il mister ci dà la possibilità, noi ‘vecchia guardia’ cerchiamo di sopperire quella qualità che può avere un Vazquez con la voglia di non mollare mia, che ci ha contraddistinto l’anno scorso. Io faccio esultanze stravaganti, volevo andare verso la panchina ma i miei compagni mi hanno placcato come a rugby. Sono contento di aver segnato”.