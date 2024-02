Palermo, paura al Conca d’Oro: salvato un uomo colto da infarto

Una storia a lieto fine

PALERMO – Attimi di paura al centro commerciale Conca d’Oro, un uomo è stato salvato da un infarto grazie all’intervento di una guardia giurata, Gianmaria Guttuso.

Conca d’Oro, il salvataggio

L’uomo è sdraiato a terra e non dà segni di vita, Guttuso inizia il massaggio cardiaco, i battiti precipitano. Nel frattempo, la guardia giurata allerta la sala di controllo per far venire prima possibile un’ambulanza. Venti minuti di massaggio, poi il defibrillatore, con la prima scarica l’uomo torna a respirare. Il cuore torna a battere e poi, l‘ambulanza porta l’uomo a villa Sofia. Una storia a lieto fine, grazie alla preparazione, in materia di primo soccorso, della guardia giurata.