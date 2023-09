Palermo, pedone travolto da un’auto: trasportato in ospedale

Si trova al Policlinico. Gli agenti dell'infortunistica ricostruiranno l'accaduto

1' DI LETTURA

PALERMO – Un giovane pedone è stato travolto da un’auto ed è rimasto ferito mentre stava attraversando sulle strisce in via via Quintino Sella, all’incrocio con piazza Nascè, a Palermo.

L’impatto è stato abbastanza violento ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato al Policlinico.

Sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e una pattuglia per gestire la viabilità. Il traffico nella zona è andato in tilt.

Nella giornata di ieri, 28 settembre, una donna, Maria Bignardelli di 76 anni, è stata investita e uccisa tra via Delle Alpi e viale Lazio.