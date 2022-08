Palermo-Perugia 0-0, la diretta testuale del match

Tutte le azioni più importanti della partita valida per la prima giornata del campionato di Serie B

2' DI LETTURA

Il momento dell’esordio in Serie B del Palermo è arrivato. La compagine rosanero, nella sua prima partita della stagione cadetta, affronta il Perugia di Castori per iniziare al meglio il campionato davanti al proprio pubblico. Prima partita anche per il tecnico Eugenio Corini, la storica bandiera rosanero che dopo la breve parantesi da tecnico torna sulla panchina della “sua” Palermo dopo le dimissioni di Baldini e il breve interregno di Stefano Di Benedetto.

L’allenatore di Bagnolo Mella, in continuità con il suo predecessore, schiera il 4-2-3-1 con Pigliacelli tra i pali, linea difensiva a quattro con Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Sala con Broh e Damiani a fare schermo in mediana. Qualche novità, rispetto alla vigilia, sulla trequarti dove agiranno Valente, Floriano ed Elia alle spalle dell’unica punta Brunori.

PRIMO TEMPO

Le squadre fanno il loro ingresso nel campo di gioco, Palermo con il completo in maglia rosa e pantaloncini neri mentre il Perugia in tenuta interamente bianca. La compagine ospite, in questo primo tempo, batte il calcio d’inizio del match e gioca da sinistra verso destra.

La gara inizia con un Perugia in forte pressing e molto aggressivo, dopo soli quattro minuti infatti l’arbitro estrae il primo cartellino giallo a Iannoni per gioco pericoloso su Sala. Al minuto sette il Palermo si fa vedere in avanti con il cross verso l’area di Sala dalla trequarti, pallone fatto preda con sicurezza da Gori. Al minuto dodici percussione sulla destra dei rosa con Elia atterrato sul limite destro dell’area di rigore da Dell’Orco che rimedia il secondo giallo della gara, nulla da fare da calcio piazzato con la difesa del Perugia che libera l’area di rigore. Nella primo quarto di gara regna l’equilibrio, con i rosa che attaccano prevalentemente dalle corsie soprattutto di sinistra, spinti dagli ottimi Sala e Valente, mentre la compagine ospite si difende con ordine e prova a ripartire innescando le punte tramite lanci lunghi a superare la difesa rosanero.

Articolo in aggiornamento

Il tabellino del match:

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Broh, Damiani; Elia, Floriano (C), Valente; Brunori. All. Corini.

PERUGIA (3-4-2-1): Cori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Iannone, Vulic, Rigetti; Lisi, Kouan; Melchiorri. All. Castori.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Perrotti-Laudato).