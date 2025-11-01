Palermo-Pescara 2-0: Segre raddoppia per i rosanero – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero i biancazzurri

Palermo-Pescara, gara valevole per la 11ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, si gioca al “Barbera” in occasione dei 125 anni del club rosanero.

Palermo-Pescara: la partita

Articolo in aggiornamento

46′ – GOL DEL PALERMO! Cross di Pierozzi dalla destra e inserimento perfetto di Segre sul secondo palo che sigla il 2-0 per i rosanero!

Ore 20.38 – Mister Inzaghi sceglie Brunori che va a sostituire Le Douaron. Subito dopo inizia la ripresa del match al “Barbera”

45′ + 4′ – Annullato un gol a Pierozzi per posizione irregolare di Pohjanpalo. A seguire, termina il primo tempo al “Barbera” e i rosanero vanno negli spogliatoi in vantaggio momentaneo

45′ + 2′ – Il Palermo parte in contropiede, Augello crossa in maniera molto precisa ma Le Douaron manca l’impatto col pallone

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

33′ – Le Douaron viene messo a tu per tu con Desplanches direttamente da calcio di punizione, ma il suo tiro da posizione ravvicinata viene parato dal portiere del Pescara

32′ – Giallo per Brandes

26′ – Da calcio piazzato arriva il cross sulla testa di Pohjanpalo che sfiora il gol del 2-0

23′ – GOL DEL PALERMO! Da una rimessa laterale la sfera arriva tra i piedi di Pierozzi che al volo calcia di prima intenzione e batte Desplanches!

20′ – Il Pescara tenta la verticalizzazione, Joronen esce dalla porta ma si scontra con Ceccaroni e per poco non permettono a Dagasso di calciare a porta vuota

16′ – Gomes ha un problema alla spalla dopo un contrasto con un avversario e non riesce a proseguire la gara. Inzaghi è costretto al campo ed entra Segre

13′ – Sugli sviluppi del corner Bani arriva a colpire di testa ma il pallone sfiora la traversa

12′ – Rispondono i rosanero con un’azione continuata in area di rigore avversaria che si esaurisce con un tiro da fuori di Ranocchia deviato

7′ – Prima occasione importante del match ad opera del Pescara con il colpo di testa di Di Nardo parato da Joronen

Ore 19.32 – Primo pallone affidato agli ospiti, comincia la gara al “Barbera”!

Ore 19.30 – La Curva Nord del “Barbera” si colora di rosanero e la coreografia mostra una gigantografia con il numero 125

Ore 19.28 – Palermo e Pescara fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 19.15 – Le squadre rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio fissato per le 19.30

Ore 18.52 – I calciatori scendono in campo per il riscaldamento

Ore 18.40 – Si conclude la cerimonia di apertura del match con la sfilata delle Legends rosanero che hanno salutato i tifosi presenti sugli spalti

Ore 18.15 – Inizia il pre show al “Barbera” per festeggiare i 125 anni di storia del Palermo

Palermo-Pescara: il tabellino

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes (C; dal 16′ Segre), 10 Ranocchia, 13 Bani, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (dal 46′ Brunori), 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

PESCARA: 1 Desplanches, 2 Capellini, 3 Letizia, 5 Brandes, 8 Dagasso, 9 Di Nardo, 13 Brosco (C), 14 Valzania, 16 Corazza, 21 Caligara, 95 Corbo. A disposizione: 22 Saio, 6 Squizzato, 7 Meazzi, 11 Cangiano, 15 Tonin, 17 Okwonkwo, 18 Sgarbi, 20 Graziani, 26 Gravillon, 31 Vinciguerra, 35 Giannini, 36 Berardi. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Primo assistente: Pasquale Capaldo (Napoli). Secondo assistente: Francesco Luciani (Milano). Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze). VAR: Manuel Volpi (Arezzo). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

MARCATORI: 23′ Pierozzi (PA), 46′ Segre (PA).

NOTE: Ammoniti: Brandes (PE).