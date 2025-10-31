 VIDEO, "Palermo 125-Una storia rosanero": le Legends al Teatro Biondo
“Palermo 125 – Una storia rosanero”: le Legends al Teatro Biondo – VIDEO

Toni: "A Palermo solo bei ricordi". Pastore: "È sempre bello tornare qui"
Aneddoti, racconti, video, foto e tante emozioni. Al Teatro Biondo è andato in scena il talk “Palermo 125-Una storia rosanero”: la celebrazione del club del capoluogo siciliano tra applausi, commozione e orgoglio. Tantissime le Legends presenti che hanno vestito la maglia del Palermo, che hanno animato l’evento con ricordi ed emozioni vissute, tutte a tinte rosanero. In alto alcune clip della serata.

