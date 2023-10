Palermo, picchiato e rapinato nei pressi della stazione centrale

Ha riportato la rottura del setto nasale

PALERMO – Non si fermano le aggressioni a Palermo e ancora una volta avviene nei pressi della stazione centrale del capoluogo siciliano.

Ad essere preso di mira, questa volta, è stato un cittadino bengalese che è stato accerchiato da tre persone che lo hanno picchiato per portargli via circa 200 euro.

L’uomo era stato seguito e una volta arrivato in corso Tukory è stato colpito con forza tanto da spaccargli il setto nasale. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico dove si trova ricoverato. Le ferite sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire all’aggressore.

Nei giorni scorsi ad essere presa di mira è stata una turista inglese, ma anche uno studente che è stato aiutato dai passanti che hanno fermato il ladro.