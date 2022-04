Palermo-Picerno 1-0, vantaggio dei rosanero dopo 45′ LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e il club rossoblu

PALERMO – Il Palermo, dopo la vittoria per 5-2 contro il Taranto, è alla ricerca di altri tre punti nella sfida contro il Picerno per proseguire la corsa al terzo posto occupato, momentaneamente, dal Monopoli. Allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano va in scena la gara valida per la 35^ giornata del girone C di Serie C.

Il tecnico dei rosanero Silvio Baldini, ancora out per via del covid, ha seguito la squadra a distanza negli ultimi giorni e sceglie il consueto 4-2-3-1 che ricalca per dieci undicesimi la formazione vista mercoledì, l’unica eccezione è quella di Damiani al posto dello squalificato Dall’Oglio.

PRIMO TEMPO

Primo pallone affidato alla squadra ospite, oggi in maglia e pantaloncini bianchi, che attacca da sinistra verso destra; padroni di casa, invece, con addosso la casacca rosanero. L’arbitro fischia, comincia la sfida. I minuti iniziali della gara sono a ritmi abbastanza bassi, con nessuna delle due compagini che riesce a creare qualcosa di pericoloso dopo dieci minuti di partita. Al 15′ Brunori impensierisce Albertazzi con una conslusione ribattuta dall’estremo difensore del Picerno; sulla sfera arriva De Rose che da due passi calcia alto, l’azione però viene fermata dall’arbitro per la posizione di fuorigioco del capitano del Palermo. Al 23′ ancora un’occasione per i rosanero, questa volta con Luperini che arriva a concludere da posizione ravvicinata. Ancora una volta però il portiere del Picerno si fa trovare pronto e respinge la sfera.

Al 36′ arriva il vantaggio del Palermo! Giron dalla corsia mancina mette in mezzo la sfera attaccata con i tempi giusto da Brunori che con la sua zampata colpisce la traversa e manda il pallone in rete. Pochi minuti dopo Marconi perde una palla in uscita al limite della sua area di rigore, la sfera quindi viene recuperata da De Cristofaro che appoggia a Gerardi; il numero 17 del Picerno prende la mira e calcia in porta, sfiorando il palo alla destra di Pelagotti. Al 45′, senza minuti di recupero, l’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi. Termina la prima frazione di gioco.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Nardini.

PICERNO: 1 Albertazzi, 4 Ferrani, 5 Pitarresi, 8 De Cristofaro, 11 Esposito (cap.), 13 Alcides Dias, 17 Gerardi, , 28 De Franco, 75 Viviani, 80 Di Dio, 99 Setola. A disposizione: 22 Viscovo, 12 Summa, 6 Allegretto, 18 Garcia Rodriguez, 19 Reginaldo, 20 Senesi, 30 De Ciancio, 69 Carrà, 97 Parigi. Allenatore: Colucci.

Arbitro: Di Cairano (Ariano Irpino); Assistenti: Toce (Firenze) – Zanellati (Seregno). Quarto Ufficiale: Tagliente (Brindisi).

MARCATORI: Brunori (36′).

NOTE: Ammoniti: Gerardi, De Rose.