Palermo ancora piena di 'munnizza': incontro con il sindaco per il 'patto sociale'

La situazione è critica. Le tensioni si stemperano

PALERMO- Nessuno ha usato il termine ‘patto sociale’, ma il significato dell’incontro di questo mercoledì 24 gennaio tra sindaco, Rap, assessore al ramo, uffici comunali e sindacati ha il crisma del volere ricominciare insieme, seppellendo le incomprensioni. Il sindaco Roberto Lagalla ha fatto presente la situazione della città, con i suoi enormi problemi in termini di ‘munnizza’, e ha chiesto una sintesi, qualcosa che vada oltre le contrapposizioni delle scorse settimane. Un appello che, per ora, sembra mettere fuori gioco la questione, più volte agitata, della privatizzazione della partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti.

Alla Rap servono uomini e mezzi. I primi arriveranno entro la fine di febbraio e saranno i 46 autisti selezionati. Poi toccherà agli operatori ecologici. Tra le cose da fare per questa ripartenza ci sono il piano industriale, gli investimenti, per cercare di mettere a regime un servizio più efficace.

Nel frattempo la situazione in città è sempre critica, nonostante gli sforzi. Si vedono più mezzi della Rap in giro, ma i cumuli maleodoranti – come quello immortalato da un lettore al Cep – rappresentano un paesaggio inaccettabile