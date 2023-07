Palermo, nuovo accordo contrattuale per Pigliacelli

“Questa firma rappresenta un gesto d’amore nei confronti di una città meravigliosa e in cui vorrei vivere a lungo"

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo F.C. comunica che Mirko Pigliacelli ha firmato un nuovo accordo contrattuale fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione sportiva successiva.

“Questa firma rappresenta per me un gesto d’amore nei confronti di una città meravigliosa – dichiara il portiere rosanero – e in cui vorrei vivere a lungo insieme alla mia famiglia. A Palermo ho trovato l’ambiente ideale per esprimermi al meglio in campo e voglio continuare a dare il mio contributo per guadagnarmi un ruolo da protagonista. Desidero ringraziare il Palermo FC ed il City Football Group, la grande ambizione di questo Club rispecchia la mia determinazione, con l’obiettivo di togliermi presto grandi soddisfazioni insieme ai miei compagni ed ai nostri tifosi”.

A Mirko le congratulazioni del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.