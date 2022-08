Piove, Palermo si allaga: ma il sindaco non è più Orlando

Allagamenti in città. Vecchie scene di disagio in attesa dell'autunno (foto di Francesco Orlando)

Mondello è la borgata delle emozioni violentissime. Alle sei di stamattina, l’acquazzone che allaga, inonda pezzi di strada e rende diverse zone simili a una immensa pozzanghera, da Partanna a Valdesi. Poi esce il sole – prima uno spicchio, infine tutto – e la spiaggia si anima di bagnanti, mentre pozze d’acqua, dal supermercato ai parcheggi, ricordano cosa era appena successo.

Piove su Palermo

La pioggia ha creato disagi anche altrove, a Palermo. E’ durata mezz’ora e si è visto un anticipo dell’autunno. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in viale dell’Olimpo, in viale Cesare Brandi, in via Lanza di Scalea, in via San Lorenzo, nella zona dell’ospedale Cervello per soccorrere gli automobilisti in panne. E’ stato chiuso il sottopasso di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio. Il meteo? La Protezione civile regionale, ieri, ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di oggi per condizioni meteo avverse in tutta la regione.

Torna la normalità

Un breve giro di perlustrazione intorno a mezzogiorno. A Mondello è tornata la normalità, con le suddette allegre comitive che si dirigono verso il bagnasciuga, complice la giornata che si è rasserenata. Nel frattempo, sui social, si commenta. Tra luoghi virtuali più attivi, su Facebook, c’è il gruppo ‘Insieme per Mondello’ che è un prezioso occhio puntato sulla borgata, con foto e contributi di qualità, come questa immagine di Francesco Orlando. Ed è anche un’occasione per registrare gli umori dei residenti.

Di chi è la colpa?

Scrive un utente: “Il problema resta lo stesso. L’incuria totale da parte delle amministrazioni. Una città pulita tende a rimanere tale (vi sono diversi esperimenti in tal senso). La nuova giunta non mi sembra che si stia discostando tanto dalla precedente. Abbandono della città. Nessuno spazzamento strade in maniera costante e giornaliera. Nessuna cura del verde. Nessuna cura delle strade. Continuo?”. Qualcun altro chiede tempo e pazienza, perché i problemi – dice – non possono essere risolti con la bacchetta magica. Colpa dei cittadini che buttano i rifiuti ovunque? Colpa di chi non provvede? Di sicuro, da questo momento in poi, non sarà più colpa di Leoluca Orlando. (Roberto Puglisi)