Palermo, poliziotti aggrediti in via Altofonte: tre arresti

La colluttazione dopo un controllo nei confronti di un'automobilista senza patente e senza assicurazione

1' DI LETTURA

PALERMO – La Polizia ha arrestato tre uomini, in via Altofonte, per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. La vicenda nasce da un controllo effettuato dai poliziotti nei confronti di un automobilista alla guida di una BMW senza patente e copertura assicurativa.. Per impedire ai poliziotti di procedere al controllo l’uomo li ha minacciati e aggrediti. Nel corso delle concitate fasi dell’intervento sono arrivati due parenti che si sono scagliati contro gli agenti. I tre sono stati arrestati.